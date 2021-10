1856: Un Te Deum a Sona per la vittoria in una guerra mai combattuta

Durante la ricerca in archivio storico comunale per il periodo del Regno Lombardo Veneto, quando il Comune di Sona faceva parte dell’Impero Austro Ungarico (1814-1866) abbiamo incrociato alcune curiose informazioni che riguardavano sia gli Italiani che erano sotto dominio austriaco, sia quelli che erano sudditi del Regno Sabaudo.

Il Commissario Distrettuale di Verona, l’odierna Prefettura, scrisse in data 28 aprile 1856 alla Deputazione Comunale di Sona, l’equivalente della Giunta Comunale, che, a seguito del Trattato di Parigi, Sua Maestà l’Imperatore aveva ordinato che in tutto l’Impero si rendessero grazie all’Altissimo per tale avvenimento. Veniva richiesto che in tutte le Parrocchie fosse cantato un solenne Te Deum.

La Deputazione girò la disposizione alle quattro Parrocchie del Comune di Sona, invitando i Parroci a “disporre colla maggior possibile solennità nel giorno di domenica 4 corr. che con la maggiore possibile solennità sia cantata una Messa solenne, col successivo canto dell’Inno Ambrosiano”.

Cosa era successo di così importante da convincere all’Imperatore austriaco a richiedere ai propri sudditi di elevare a Dio un ringraziamento cosi ampolloso?

Il trattato di Parigi fu un accordo di pace firmato il 30 marzo 1856 nella capitale francese dalle nazioni che parteciparono alla guerra di Crimea. Tale conflitto aveva visto una vittoria militare di Francia, Regno Unito, Impero Ottomano e Regno di Sardegna ai danni della Russia e un momentaneo successo diplomatico dell’Impero Austriaco.

Cavour, primo Ministro del Regno Sabaudo aveva ben compreso che quella guerra, che vedeva insieme le potenze europee più importanti poteva servire per rinsaldare l’alleanza con l’Imperatore francese Napoleone III in funzione anti austriaca, alleanza che solamente tre anni dopo portò i francesi a combattere a fianco del Piemonte nella nostra seconda guerra di Indipendenza.

Il Piemonte mise a disposizione della coalizione un corpo d’armata di 18 mila uomini, con 3.500 cavalli, più della metà dell’intero esercito, che il piccolo Stato seppe trasferire e sostenere sul fronte di guerra per quasi un anno.

La vicenda curiosa che ci ha spinto a scrivere questo articolo è che l’Austria, pur avendo sottoscritto l’accordo di partecipazione al conflitto, non inviò le truppe promesse ma si attivò solamente minacciando la Russia di farlo quando sembrò che gli scontri in atto non stessero portando alla vittoria. L’Austria non si era resa conto che la vicenda che senza oneri la vedeva vittoriosa nel contesto politico europeo le sarebbe costata assai cara pochi anni dopo.

Il manifesto che pubblichiamo qui sotto, datato 15 giugno 1859, fu emesso dal ministero delle finanze di Vienna in accordo con il governatore del Lombardo Veneto e rende noto che per finanziare la seconda guerra d’indipendenza, che era iniziata il 29 aprile, avrebbe emesso moneta di guerra per il pagamento delle spese che prevedeva di dover sostenere.